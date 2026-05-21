Рождаемость в Украине падает: что будет со школами через 4–5 лет
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом
Новоизбранный глава ФПУ Бызов анонсировал большой аудит имущества профсоюзов и кадровую ревизию
Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта
Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
"Берет пример с Северной Кореи": Буданов объяснил причины создания "цифрового гетто" и ограничений в рф

Буданов заявил, что ограничение интернета в рф является подготовкой к непопулярным решениям. Враг стремится к полной изоляции населения по примеру Северной Кореи.

Попытки кремля построить внутри рф "цифровое гетто" – запрет иностранных мессенджеров, ограничение интернета – являются подготовкой к принятию будущих непопулярных решений. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026, передает УНН.

Детали

По словам Буданова, враг Украины имеет колоссальный исторический опыт в сфере информационно-психологических операций и искажения смыслов. Поэтому когнитивная война требует системного подхода, значительных ресурсов и профессиональных кадров. 

То, что россияне делают сейчас на временно оккупированных территориях Украины, – это инженерия человеческого сознания. Научно доказано, что достаточно систематически транслировать один и тот же посыл в течение 40 дней, чтобы он глубоко осел в мышлении. Враг пытается полностью выжечь украинскую идентичность на захваченных землях, и мы должны противопоставить этому новую модель стратегических коммуникаций с нашими людьми на оккупированных территориях 

- добавил глава Офиса Президента.

Буданов считает, что "попытки кремля построить внутри рф "цифровое гетто" – запрет иностранных мессенджеров, ограничение интернета – являются подготовкой к принятию будущих непопулярных решений".

Тотальное перекрытие альтернативных источников информации нужно им для того, чтобы зомбированное население усваивало исключительно официальную и контролируемую позицию. россия берет пример с Северной Кореи и строит полностью изолированную страну 

- добавил он.

Однако, по словам главы ОП, реальность на поле боя ломает любую пропаганду. Путь от "Киева за три дня" до "Донбасса любой ценой", а теперь уже и к чисто декларативным требованиям о внеблоковости Украины свидетельствует о невозможности достижения первоначальных целей. Сейчас пропаганда в спешке придумывает новые форматы "победы", чтобы убедить российское общество и оправдать огромные потери в войне.

Мы должны наконец осознать масштаб ментальной войны, которую ведет против нас враг. Мы слишком долго добровольно отдавали огромную часть своего наследия. россия просто приватизировала и переписала под себя нашу историю. Поэтому возвращение исторической правды, наших героев и самосознания украинцев должно стать первоочередной задачей 

- резюмировал Буданов.

