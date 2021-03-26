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Бельгия вводит "пасхальную паузу" для борьбы с всплеском коронавируса

Бельгия вводит "пасхальную паузу" для борьбы с всплеском коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15372 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом Бельгия в среду объявила о новых ограничениях, которые будут действовать до Пасхи в стране. Премьер-министр Александр Де Кроо назвал эти меры "пасхальной паузой", передает УНН.

Детали

Правительственный консультативный комитет постановил, что все магазины, которые не относятся к первой необходимости, могут оставаться открытыми. Однако, будут строгие ограничения на количество посетителей, допущенных внутрь, в зависимости от размера магазина и делать покупки можно будет только по предварительной записи.

Службы, такие как парикмахерские, маникюрные и массажные салоны, будут закрыты с субботы.

Школы закроются на следующей неделе. Планируется, что они будут открыты после пасхальных праздников 19 апреля.

Между тем, собрания на открытом воздухе разрешены группам до четырех человек плюс любое количество детей в возрасте от 12 лет и младше.

"Мы видели постоянный рост заражения и госпитализаций, мы видели, что нагрузка на реанимацию возросла", - сказал Де Кроо на пресс-конференции.

Он сказал, что это "тяжелые" решения, но если мы их не примем, последствия будут еще более серьезными".

Что было раньше

На прошлой неделе власти Бельгии приняли решение продлить карантин минимум до апреля из-за высокого количества инфицированных коронавирусом граждан.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) выразила удивление решением правительства Бельгии продлить запрет на необязательные трансграничные поездки до 18 апреля и намерена "принять меры", чтобы гарантировать свободу перемещения в ЕС.

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