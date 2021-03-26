Бельгія вводить "пасхальну паузу" для боротьби зі сплеском коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У зв'язку із зростанням числа випадків зараження коронавірусом Бельгія в середу оголосила про нові обмеження, які діятимуть до Великодня в країні. Прем'єр-міністр Олександр Де Кроо назвав ці заходи "пасхальною паузою", передає УНН.

Деталі

Урядовий консультативний комітет ухвалив, що всі магазини, які не належать до першої необхідності, можуть залишатися відкритими. Проте, будуть суворі обмеження на кількість відвідувачів, допущених всередину, в залежності від розміру магазину, і робити покупки можна буде тільки за попереднім записом.

Служби, такі як перукарні, манікюрні та масажні салони, будуть закриті з суботи.

Школи закриються на наступному тижні. Планується, що вони будуть відкриті після великодніх свят 19 квітня.

Тим часом, збори на відкритому повітрі дозволені групам до чотирьох осіб плюс будь-яку кількість дітей у віці від 12 років і молодше.

"Ми бачили постійне зростання зараження і госпіталізацій, ми бачили, що навантаження на реанімацію зросло", - сказав Де Кроо на пресконференції.

Він сказав, що це "важкі" рішення, але якщо ми їх не приймемо, наслідки будуть ще серйознішими".

Що було раніше

Минулого тижня влада Бельгії прийняла рішення продовжити карантин мінімум до квітня через високу кількість інфікованих коронавірусом громадян.

Раніше Єврокомісія (ЄК) висловила здивування рішенням уряду Бельгії продовжити заборону на необов'язкові транскордонні поїздки до 18 квітня і має намір "вжити заходів", щоб гарантувати свободу переміщення в ЄС.

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