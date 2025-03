Авиакатастрофа в Иране: эксперт исключает версию сбивания самолета ракетой, но указывает на взрыв

В интервью DW известный австралийский эксперт по вопросам авиации, главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас прокомментировал возможные причины аварии.

На вопрос журналиста, что на данный момент известно об этой катастрофе, эксперт ответил: “Пока еще очень мало данных. У нас есть видео, снятое иранским гражданином, когда самолет уже взлетел. Он был в огне. Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больше взрыв, в результате которого, наверное, и погибли все, кто находился на борту”.

“Ресурс трекинга полетов flightradar24 не показывает никаких проблем с траекторией полета и набором высоты, а потом вдруг информация о полете обрывается. Причина этого, возможно, в результате взрыва, который произошел, вероятно, в кабине пилота, и поразило электронику. На flightradar24 данные временем неполные, поэтому необходимо еще дождаться больших деталей от этого ресурса. Но, в любом случае, похоже, что таки произошел какой-то взрыв на борту, несмотря на то, что можно увидеть из видео, которое сделал иранский гражданин”, — скащав Томас.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. # PS752 departed Tehran at 02: 42UTC. Last ADS-B data received at 02: 44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@ flightradar24) January 8, 2020

В ответ на вопрос агентства “Считаете ли Вы, что этот взрыв произошел именно внутри самолета? Потому что инцидент произошел именно тогда, когда Иран запускал баллистические ракеты по целям в Ираке”, Джефри Томас сказал, что: “Да, но, на мой взгляд, этот взрыв точно состоялся внутри самолета. Это был некое небольшое возгорание. Во время старта самолет светился. Это и привлекло внимание иранского гражданина, который снял видео. Обычно вы видите сигнальные огни для навигации, однако небо осветил очень яркий свет. Поэтому имел место взрыв перед падением на землю. Поэтому я считаю, что самолет загорелся от чего-то. Я не думаю, что это произошло в результате ракетного удара, так как ракета уничтожила бы самолет полностью”.

Также отметим, что корреспондент по вопросам транспорта британской корпорации BBC Том Барридж на своей странице в Twitter прокомментировал объявленные версии о катастрофе украинского Boeing неподалеку от Тегерана.

#Update Video of #Ukraine airlines # PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020