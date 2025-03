Авіакатастрофа в Ірані: експерт виключає версію збиття літака ракетою, але вказує на вибух

В інтерв’ю DW відомий австралійський експерт з питань авіації, головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас прокоментував імовірні причини аварії.

На запитання журналіста, що на даний момент відомо про цю катастрофу, експерт відповів: “Наразі ще дуже мало даних. У нас є відео, відзняте іранським громадянином, коли літак вже злетів. Він був у вогні. Схоже, що стався невеликий вибух, наче спалах перед тим, як літак впав на землю. Після падіння стався вже набагато більший вибух, унаслідок якого, напевно, і загинули всі, хто перебував на борту”.

“Ресурс трекінгу польотів flightradar24 не показує жодних проблем із траєкторією польоту та набором висоти, і потім раптом інформація про політ обривається. Причина цього, можливо, у вибуху, який стався, імовірно, у кабіні пілота, що і вразило електроніку. На flightradar24 дані часом неповні, тож треба ще дочекатися більших деталей від цього ресурсу. Але, в будь-якому разі, схоже, що таки стався якийсь вибух на борту, зважаючи на те, що можна побачити з відео, яке зробив іранський громадянин”, — скащав Томас.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

У відповідь на питання агентства “Чи вважаєте Ви, що цей вибух стався саме всередині літака? Бо інцидент трапився саме тоді, коли Іран запускав балістичні ракети по цілях в Іраку”, Джефрі Томас сказав, що: “Так, однак, на мій погляд, цей вибух точно відбувся всередині літака. Це був такий собі невеликий спалах. Під час старту літак світився. Це і привернуло увагу іранського громадянина, який зняв відео. Зазвичай ви бачите сигнальні вогні для навігації, однак небо освітило дуже яскраве світло. Тож мав місце вибух перед падінням на землю. Тому я вважаю, що літак загорівся від чогось. Я не думаю, що це сталося внаслідок ракетного удару, тому що ракета знищила б літак повністю”.

Також зазначимо, що кореспондент з питань транспорту британської корпорації BBC Том Баррідж на власній сторінці у Twitter прокоментував оголошені версії щодо катастрофи українського Boeing неподалік від Тегерану.

#Update Video of #Ukraine airlines #PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020