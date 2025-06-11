Нападение на людей с боевой гранатой в Киевской области: нападающему грозит пожизненное

Нападавшему из Сквиры в Киевской области, который бросил в людей гранату, правоохранители сообщили о подозрении. Мужчина привел в действие боевое устройство, потому что поконфликтовал с одним из пострадавших. Ранения получили три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.

Детали

Как выяснили следователи, между фигурантом и потерпевшими произошел конфликт. Злоумышленник взял гранату, которую хранил дома, и приведя боеприпас в боевую готовность, бросил в сторону людей.

В полиции уточнили, что фигуранту сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство людей. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Взрыв в Сквире в Киевской области произошел 4 июня вечером. Местные жители сообщили, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв.

От разрыва боевой гранаты пострадали 21-летняя девушка, 27- и 51-летний мужчины, все - местные жители. Раненых госпитализировали с телесными повреждениями.