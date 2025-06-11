Атака на людей з бойовою гранатою на Київщині: нападнику загрожує довічне
Київ • УНН
У Сквирі чоловік кинув гранату в людей через конфлікт. Поранення отримали троє місцевих жителів, серед яких дівчина. Нападнику загрожує довічне ув'язнення.
Нападнику зі Сквири на Київщині, який пожбурив у людей гранату, правоохоронці повідомили про підозру. Чоловік привів у дію бойову пристрій, бо поконфліктував з одним з постраждалих. Поранення отримали троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини у Telegram.
Деталі
Як з'ясували слідчі, між фігурантом та потерпілими стався конфлікт. Зловмисник взяв гранату, яку зберігав вдома, та привівши боєприпас у бойову готовність, кинув у бік людей.
У поліції уточнили, що фігуранту повідомлено про підозру за вчинення замаху на вбивство людей. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.
У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
Вибух у Сквирі на Київщині стався 4 червня ввечері. Місцеві мешканці повідомили, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух.
Від розриву бойової гранати постраждали 21-річна дівчина, 27- та 51-річний чоловіки, усі - місцеві жителі. Поранених ушпиталили з тілесними ушкодженнями.