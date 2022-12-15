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Американский истребитель F-35B разбился во время посадки

Американский истребитель F-35B разбился во время посадки

Киев • УНН

 • 1060212 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Истребитель типа F-35B, выполнявший тренировочный полет в американском штате Техас, потерпел крушение во время посадки, пилоту удалось спастись, катапультировавшись, информирует УНН.

Детали

По сообщениям СМИ, самолет F-35B, выполнявший тренировочный полет на объединенной авиабазе Форт-Уэрт, разбился во время вертикальной посадки.

Летчик выжил методом катапультирования.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на вопрос по этому поводу заявил, что самолет еще не был доставлен правительству США, это был самолет производителя Lockheed Martin и им управлял пилот армии США, добавив, что пилот находится в хорошем состоянии.

Добавим

Самолеты F-35B часто фигурируют в повестке дня из-за их технических сбоев. Ранее также разбивались самолеты серии F-35B, принадлежащие США, Японии, Австралии и Англии.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022

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