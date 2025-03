Американський винищувач F-35B розбився під час посадки

Деталі

За повідомленнями ЗМІ, літак F-35B, який виконував тренувальний політ на об'єднаній авіабазі Форт-Уерт, розбився під час вертикальної посадки.

Льотчик вижив методом катапультування.

Прессекретар Пентагону Патрік Райдер на запитання щодо цього заявив, що літак ще не був доставлений уряду США, це був літак виробника Lockheed Martin і ним керував пілот армії США, додавши, що пілот перебуває в хорошому стані.

Додамо

Літаки F-35B часто фігурують на порядку денному через їх технічні збої. Раніше також розбивалися літаки серії F-35B, що належать США, Японії, Австралії та Англії.

#Breaking New much clearer video, courtesy Kitt Wilder, of STOL variant F35 B model landing JRB Fort Worth, and pilot ejects. Condition of pilot still unknown. @CBSDFW pic.twitter.com/BeERIeyhtO

— Doug Dunbar (@cbs11doug) December 15, 2022