Американец протаранил фурой публичный дом с телешоу

По данным полиции, 40-летний Брайан Брандт похитил трейлер, прежде чем направить его прямо в ворота публичного дома в четыре часа ночи в четверг. Похититель был в бронежилете и маске. Ему предъявили несколько обвинений.

В издании отметили, что речь идет о заведении Moonlite Bunny Ranch, который фигурирует в популярном телевизионном шоу.

Владелец Moonlite Bunny Ranch оценил нанесенный ущерб в 400 000 долларов. Никто из 30 сотрудниц заведения и десяти посетителей в результате инцидента не пострадал.

Moonlite Bunny Ranch известный в США по сериалу HBO Cat House ( "Бордель"), рассказывающий об одном из самых известных домов разврата США.

Footage of horrid terrorist attack against my @bunnyranch ... pic.twitter.com/mpfPGarz2H

- Dennis Hof (@DennisHof) 25 мая 2017 г.