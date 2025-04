Американець протаранив фурою будинок розпусти з телешоу

За даними поліції, 40-річний Брайан Брандт викрав трейлер, перш ніж направити його прямо в ворота будинку розпусти о четвертій годині ночі в четвер. Викрадач був у бронежилеті і масці. Йому пред’явили кілька звинувачень.

У виданні зазначили, що мова йде про заклад Moonlite Bunny Ranch, який фігурує в популярному телевізійному шоу.

Власник Moonlite Bunny Ranch оцінив завдані збитки в 400 тисяч доларів. Ніхто з 30 співробітниць закладу і десяти відвідувачів в результаті інциденту не постраждав.

Moonlite Bunny Ranch відомий в США за серіалом HBO Cat House (“Бордель”), що розповідає про один з найвідоміших будинків розпусти США.

