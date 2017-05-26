Американець протаранив фурою будинок розпусти з телешоу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Американець викрав трейлер і протаранив будинок розпусти з популярного телевізійного шоу в Неваді. Персонал і відвідувачі не постраждали, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За даними поліції, 40-річний Брайан Брандт викрав трейлер, перш ніж направити його прямо в ворота будинку розпусти о четвертій годині ночі в четвер. Викрадач був у бронежилеті і масці. Йому пред’явили кілька звинувачень.
У виданні зазначили, що мова йде про заклад Moonlite Bunny Ranch, який фігурує в популярному телевізійному шоу.
Власник Moonlite Bunny Ranch оцінив завдані збитки в 400 тисяч доларів. Ніхто з 30 співробітниць закладу і десяти відвідувачів в результаті інциденту не постраждав.
Moonlite Bunny Ranch відомий в США за серіалом HBO Cat House (“Бордель”), що розповідає про один з найвідоміших будинків розпусти США.
Footage of horrid terrorist attack against my @bunnyranch... pic.twitter.com/mpfPGarz2H— Dennis Hof (@DennisHof) 25 мая 2017 г.