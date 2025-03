Активистка Femen провела обнаженный протест под Елисейским дворцом

Активистка выбежала на дорогу с криками “Stop Putin’s Wars” ( “Остановите войны Путина”).

Очевидцы сообщают, что полиция среагировала мгновенно — девушку сбили с ног, а потом отвели в помещение.

Ориентировочно прибытие лидеров глав государств Украины, Германии, Франции и России ожидается в 16 по киевскому времени.

17:00 запланирована встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата”.

19:45 — встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата” с представителями СМИ.

More from outside @Elysee where @EmmanuelMacron @ZelenskyyUa Merkel & @KremlinRussia Putin will meet shortly & #Femen came out to protest “Putin’s war” pic.twitter.com/46HFbNp9TW

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) December 9, 2019

Ahead of Normandy talks outside @Elysee, #Femen protesters denounce @KremlinRussia, shouting “Stop Putin’s war” This young woman was promptly tackled to ground by this quick-footed officer @POLITICOEurope pic.twitter.com/MbVl1lNqQO

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) December 9, 2019

Brisk start for the Ukraine — Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019