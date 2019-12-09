Активістка Femen провела оголений протест під Єлисейським палацом

Активістка вибігла на дорогу з криками “Stop Putin’s Wars” (“Зупиніть війни Путіна”).

Очевидці повідомляють, що поліція зреагувала миттєво — дівчину збили з ніг, а пізніше відвели до приміщення.

Орієнтовно прибуття лідерів глав держав України, Німеччини, Франції та Росії очікується о 16 за київським часом.

17:00 запланована зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”.

19:45 — зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

More from outside @Elysee where @EmmanuelMacron @ZelenskyyUa Merkel & @KremlinRussia Putin will meet shortly & #Femen came out to protest “Putin’s war” pic.twitter.com/46HFbNp9TW

Ahead of Normandy talks outside @Elysee, #Femen protesters denounce @KremlinRussia, shouting “Stop Putin’s war” This young woman was promptly tackled to ground by this quick-footed officer @POLITICOEurope pic.twitter.com/MbVl1lNqQO

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI