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Активістка Femen провела оголений протест під Єлисейським палацом

Активістка Femen провела оголений протест під Єлисейським палацом

Київ • УНН

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ПАРИЖ - КИЇВ. 9 грудня. УНН. Активістка організації Femen провела протест проти агресивної політики Росії під стінами Єлисейського палацу в Парижі, де незабаром має розпочатися зустріч у “нормандському” форматі, повідомляє УНН.

Активістка вибігла на дорогу з криками “Stop Putin’s Wars” (“Зупиніть війни Путіна”).
Очевидці повідомляють, що поліція зреагувала миттєво — дівчину збили з ніг, а пізніше відвели до приміщення.

Орієнтовно прибуття лідерів глав держав України, Німеччини, Франції та Росії очікується о 16 за київським часом.

17:00 запланована зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”.
19:45 — зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

More from outside @Elysee where @EmmanuelMacron @ZelenskyyUa Merkel & @KremlinRussia Putin will meet shortly & #Femen came out to protest “Putin’s war” pic.twitter.com/46HFbNp9TW

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) December 9, 2019

Ahead of Normandy talks outside @Elysee, #Femen protesters denounce @KremlinRussia, shouting “Stop Putin’s war” This young woman was promptly tackled to ground by this quick-footed officer @POLITICOEurope pic.twitter.com/MbVl1lNqQO

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) December 9, 2019

Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

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