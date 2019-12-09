Активістка Femen провела оголений протест під Єлисейським палацом
Київ • УНН
ПАРИЖ - КИЇВ. 9 грудня. УНН. Активістка організації Femen провела протест проти агресивної політики Росії під стінами Єлисейського палацу в Парижі, де незабаром має розпочатися зустріч у “нормандському” форматі, повідомляє УНН.
Активістка вибігла на дорогу з криками “Stop Putin’s Wars” (“Зупиніть війни Путіна”).
Очевидці повідомляють, що поліція зреагувала миттєво — дівчину збили з ніг, а пізніше відвели до приміщення.
Орієнтовно прибуття лідерів глав держав України, Німеччини, Франції та Росії очікується о 16 за київським часом.
17:00 запланована зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”.
19:45 — зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.
More from outside @Elysee where @EmmanuelMacron @ZelenskyyUa Merkel & @KremlinRussia Putin will meet shortly & #Femen came out to protest “Putin’s war” pic.twitter.com/46HFbNp9TW— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) December 9, 2019
Ahead of Normandy talks outside @Elysee, #Femen protesters denounce @KremlinRussia, shouting “Stop Putin’s war” This young woman was promptly tackled to ground by this quick-footed officer @POLITICOEurope pic.twitter.com/MbVl1lNqQO— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) December 9, 2019
Brisk start for the Ukraine - Russia summit with some topless protestors outside the Elysee. pic.twitter.com/xyh98WBphI— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019