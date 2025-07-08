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Акрополь частично закрыли, работы под открытым небом запретили из-за волны жары в Греции

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Главная археологическая достопримечательность Греции, Акрополь, была частично закрыта во вторник из-за четырехдневной сильной жары. Температура в Афинах будет достигать 38 градусов по Цельсию, а в других регионах до 42 градусов.

Акрополь частично закрыли, работы под открытым небом запретили из-за волны жары в Греции

Главная археологическая достопримечательность Греции, Акрополь, была частично закрыта во вторник в рамках чрезвычайных мер по защите посетителей и работников по всей стране во время четырехдневной сильной жары, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Министерство культуры Греции заявило, что всемирно известное место будет закрыто до 17:00 по местному времени "для безопасности работников и посетителей из-за высоких температур".

Четырехдневная волна тепла, подтвержденная метеорологами, началась в воскресенье и стала второй, охватившей Грецию с конца июня.

Ожидается, что температура достигнет 42 градусов по Цельсию во вторник, а максимальная температура в Афинах составит 38 градусов по Цельсию. Аналогичные температуры ожидаются в среду.

Чтобы защитить работников на открытом воздухе, министерство труда страны приняло решение прекратить работу с 12:00 до 17:00 по местному времени в различных частях страны, включая несколько островов.

Остановка в основном касается строительных работ и курьеров.

2500-летний Акрополь, построенный на скале с видом на столицу Греции, дающий мало тени, привлекает десятки тысяч посетителей ежедневно. В прошлом году его посетило около 4,5 миллионов человек, что на 15 процентов больше, чем в 2023 году.

Чиновники были вынуждены отдавать распоряжения о подобных закрытиях в течение последних двух лет в условиях аномальной жары.

Греческое управление гражданской обороны предупредило о высоком риске пожаров в районе Больших Афин, в Центральной Греции и на полуострове Пелопоннес. Пожарная служба Греции ежедневно сталкивается с 50 пожарами, сообщил государственный телеканал ERT глава греческого профсоюза пожарных Константинос Цигкас.

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Тем временем жара и непогода бушуют и в других странах Европы.

В Сербии гидрометеорологическая служба RMHZ предупредила, что погодные условия могут спровоцировать новые пожары после того, как в понедельник было зафиксировано 620 пожаров. Но также ожидаются грозы в северном регионе Воеводина Сербии, а также в западных и центральных районах. RHMZ также предупредила о возможности града и порывов ураганного ветра.

Хорватия уже ощутила влияние штормов с понедельника, причем пострадали несколько регионов страны. Два человека получили ранения и были госпитализированы в Винковцах после того, как шторм оборвал линию электропередачи на семейном доме неподалеку от города на востоке страны, сообщила полиция.

Власти заявили, что приняли десятки вызовов по поводу чрезвычайных ситуаций, связанных с ветром, включая деревья, блокирующие дороги, поврежденные крыши и перебои с электроснабжением.

Во вторник сильный дождь и штормовой ветер затопили дороги, повалили деревья и вызвали перебои с электроснабжением в хорватском портовом городе Сплит, сообщил государственный телеканал HRT.

В порту города паром сломал швартовы и врезался в катамаран и туристическое экскурсионное судно, затопив последнее.

Аналогичная проблема была и дальше на севере, в Венгрии и Словакии бушевали штормы.

В Будапеште сильный ветер повредил крыши, повалил деревья на дороги и оборвал линии электропередач в понедельник, а национальная метеорологическая служба HungaroMet зафиксировала скорость ветра до 137 километров в час в этом районе.

Железнодорожное движение было серьезно нарушено по всей Венгрии, и полное восстановление услуг может занять несколько недель, по словам министра строительства и транспорта страны Яноша Лазара.

В Словакии штормовой ветер вызвал перебои с электроснабжением и сорвал крышу многоквартирного дома в восточном городе Гелница, а упавшие деревья нарушили автомобильное и железнодорожное движение по всему региону.

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Служба погоды страны SHMU объявила штормовое предупреждение с сильным дождем, ветром и градом на вторник, в основном в центральной и восточной Словакии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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