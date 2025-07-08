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Акрополь частково закрили, роботи просто неба заборонили через хвилю спеки в Греції

Київ • УНН

 • 397 перегляди

Головна археологічна пам'ятка Греції, Акрополь, була частково закрита у вівторок через чотириденну сильну спеку. Температура в Афінах сягатиме 38 градусів за Цельсієм, а в інших регіонах до 42 градусів.

Акрополь частково закрили, роботи просто неба заборонили через хвилю спеки в Греції

Головна археологічна пам'ятка Греції, Акрополь, була частково закрита у вівторок у межах надзвичайних заходів щодо захисту відвідувачів та працівників по всій країні під час чотириденної сильної спеки, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Міністерство культури Греції заявило, що всесвітньо відоме місце буде закрито до 17:00 за місцевим часом "для безпеки працівників та відвідувачів через високі температури".

Чотириденна хвиля тепла, підтверджена метеорологами, почалася в неділю і стала другою, яка охопила Грецію з кінця червня.

Очікується, що температура досягне 42 градусів за Цельсієм у вівторок, а максимальна температура в Афінах становитиме 38 градусів за Цельсієм. Аналогічні температури очікуються у середу.

Щоб захистити працівників на відкритому повітрі, міністерство праці країни ухвалило припинити роботу з 12:00 до 17:00 за місцевим часом у різних частинах країни, включаючи кілька островів.

Зупинка в основному стосується будівельних робіт та кур'єрів.

2500-річний Акрополь, збудований на скелі з видом на столицю Греції, що дає мало тіні, приваблює десятки тисяч відвідувачів щодня. Минулого року його відвідало близько 4,5 мільйонів людей, що на 15 відсотків більше, ніж 2023 року.

Чиновники були змушені віддавати розпорядження про подібні закриття  протягом останніх двох років в умовах аномальної спеки.

Грецьке управління цивільної оборони попередило про високий ризик пожеж у районі Великих Афін, у Центральній Греції та на півострові Пелопоннес. Пожежна служба Греції щодня стикається з 50 пожежами, повідомив державний телеканал ERT голова грецької профспілки пожежників Костянтинос Цігкас.

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Тим часом спека та негода вирує й в інших країнах Європи.

У Сербії гідрометеорологічна служба RMHZ попередила, що погодні умови можуть спровокувати нові пожежі після того, як у понеділок було зафіксовано 620 пожеж. Але також очікуються грози у північному регіоні Воєводіна Сербії, а також у західних та центральних районах. RHMZ також попередила про можливість граду та поривів ураганного вітру.

Хорватія вже відчула вплив штормів із понеділка, причому постраждали кілька регіонів країни. Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані у Вінківцях після того, як шторм обірвав лінію електропередачі на сімейному будинку неподалік міста на сході країни, повідомила поліція.

Влада заявила, що прийняла десятки викликів з приводу надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вітром, включаючи дерева, що блокують дороги, пошкоджені дахи та перебої з електропостачанням.

У вівторок сильний дощ та штормовий вітер затопили дороги, повалили дерева та викликали перебої з електропостачанням у хорватському портовому місті Спліт, повідомив державний телеканал HRT.

У порту міста пором зламав швартови та врізався в катамаран та туристичне екскурсійне судно, затопивши останнє.

Аналогічна проблема була і далі на півночі, в Угорщині та Словаччині вирували шторми.

У Будапешті сильний вітер пошкодив дахи, повалив дерева на дороги та обірвав лінії електропередач у понеділок, а національна метеорологічна служба HungaroMet зафіксувала швидкість вітру до 137 кілометрів на годину у цьому районі.

Залізничний рух був серйозно порушений по всій Угорщині, і повне відновлення послуг може тривати кілька тижнів, за словами міністра будівництва та транспорту країни Яноша Лазара.

У Словаччині штормовий вітер викликав перебої з електропостачанням і зірвав дах багатоквартирного будинку в східному місті Гелніца, а дерева, що впали, порушили автомобільний і залізничний рух по всьому регіону.

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Служба погоди країни SHMU оголосила штормове попередження із сильним дощем, вітром та градом на вівторок, в основному в центральній та східній Словаччині.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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