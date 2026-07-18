Администрация Трампа планирует выделить миллионы долларов на проекты MAGA в Европе – FT

$44.6251.16
ukenru
18 июля, 13:26 • 15355 просмотра
Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мираPhotoVideo
18 июля, 12:23 • 39253 просмотра
Зеленский рассматривает вопрос увольнения Сырского - FT
18 июля, 11:14 • 43129 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина
18 июля, 10:05 • 28726 просмотра
Россия готовит этой осенью мобилизацию от 500 000 человек - ЦПД
18 июля, 09:28 • 28226 просмотра
Трамп усилил авиаудары по Ирану, но рискует повторить старые ошибки - Reuters
18 июля, 07:45 • 19821 просмотра
Туск позитивно отреагировал на шаги Зеленского по улучшению отношений Польши и Украины
18 июля, 06:56 • 19071 просмотра
Технические работы в Резерв+ 18-22 июля - в Минобороны уточнили работу приложения
18 июля, 04:17 • 17267 просмотра
OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – AstraVideo
17 июля, 18:34 • 20295 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 44264 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2м/с
52%
746мм
Популярные новости
Силы обороны провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флагVideo18 июля, 12:44 • 23273 просмотра
В результате атаки РФ на Кривой Рог погиб один человек - ОВА18 июля, 12:59 • 4338 просмотра
Нардепы требуют от Зеленского уволить Сырского с должности Главкома ВСУ - текст обращенияPhoto18 июля, 13:49 • 17316 просмотра
Ботсвана заявила о росте случаев принудительной вербовки ее граждан в армию рф18 июля, 14:40 • 3960 просмотра
Изменения обязательно будут, диалог есть - Федоров отреагировал на протесты в свою поддержку18:32 • 5322 просмотра
публикации
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 43127 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 38734 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 48688 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 57451 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 62984 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Александр Сырский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Иран
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 24356 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 25698 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 27864 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 23625 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 41707 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер
P-800 Oniks

Администрация Трампа планирует выделить миллионы долларов на проекты MAGA в Европе – FT

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Администрация Трампа готовит финансирование проектов в Европе для борьбы с цензурой через законы ЕС. Среди грантов предусмотрено 2 млн долларов на противодействие DSA и DMA.

Администрация Трампа планирует выделить миллионы долларов на проекты MAGA в Европе – FT

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о финансировании ряда проектов в Европе, которые соответствуют политике MAGA («Сделаем Америку снова великой»), в частности на борьбу с так называемой цензурой через законодательство ЕС. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По информации издания, среди запланированных грантов предусмотрено 2 млн долларов на проекты, направленные на «борьбу с цензурой», которая, по оценке американской администрации, возникает в результате действия европейских цифровых правил. Речь идет, в частности, о Законе о цифровых услугах (DSA) и Законе о цифровых рынках (DMA).

Лишь четверть американцев считают войну с Ираном оправданной – опрос Reuters/Ipsos24.06.26, 01:15 • 4825 просмотров

Financial Times отмечает, что такая инициатива свидетельствует о существенном изменении приоритетов американской внешней помощи. Политика MAGA, которую продвигает Дональд Трамп, базируется на принципе «Америка превыше всего» и предусматривает поддержку внутреннего производства, занятости и экономической самодостаточности США.

Статья издания основывается на копии отчета Государственного департамента США, который был направлен членам Палаты представителей и с которым ознакомились журналисты Financial Times. В то же время агентство Reuters сообщило, что пока не смогло независимо подтвердить эту информацию.

У Трампа и США в основном негативные отзывы в мире по новому опросу Pew: как оценивают его действия по войне в Украине24.06.26, 11:02 • 7538 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Financial Times
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты