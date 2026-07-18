Администрация Трампа планирует выделить миллионы долларов на проекты MAGA в Европе – FT

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о финансировании ряда проектов в Европе, которые соответствуют политике MAGA («Сделаем Америку снова великой»), в частности на борьбу с так называемой цензурой через законодательство ЕС. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По информации издания, среди запланированных грантов предусмотрено 2 млн долларов на проекты, направленные на «борьбу с цензурой», которая, по оценке американской администрации, возникает в результате действия европейских цифровых правил. Речь идет, в частности, о Законе о цифровых услугах (DSA) и Законе о цифровых рынках (DMA).

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Financial Times отмечает, что такая инициатива свидетельствует о существенном изменении приоритетов американской внешней помощи. Политика MAGA, которую продвигает Дональд Трамп, базируется на принципе «Америка превыше всего» и предусматривает поддержку внутреннего производства, занятости и экономической самодостаточности США.

Статья издания основывается на копии отчета Государственного департамента США, который был направлен членам Палаты представителей и с которым ознакомились журналисты Financial Times. В то же время агентство Reuters сообщило, что пока не смогло независимо подтвердить эту информацию.

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