Администрация Трампа планирует выделить миллионы долларов на проекты MAGA в Европе – FT
Киев • УНН
Администрация Трампа готовит финансирование проектов в Европе для борьбы с цензурой через законы ЕС. Среди грантов предусмотрено 2 млн долларов на противодействие DSA и DMA.
Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о финансировании ряда проектов в Европе, которые соответствуют политике MAGA («Сделаем Америку снова великой»), в частности на борьбу с так называемой цензурой через законодательство ЕС. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
По информации издания, среди запланированных грантов предусмотрено 2 млн долларов на проекты, направленные на «борьбу с цензурой», которая, по оценке американской администрации, возникает в результате действия европейских цифровых правил. Речь идет, в частности, о Законе о цифровых услугах (DSA) и Законе о цифровых рынках (DMA).
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Financial Times отмечает, что такая инициатива свидетельствует о существенном изменении приоритетов американской внешней помощи. Политика MAGA, которую продвигает Дональд Трамп, базируется на принципе «Америка превыше всего» и предусматривает поддержку внутреннего производства, занятости и экономической самодостаточности США.
Статья издания основывается на копии отчета Государственного департамента США, который был направлен членам Палаты представителей и с которым ознакомились журналисты Financial Times. В то же время агентство Reuters сообщило, что пока не смогло независимо подтвердить эту информацию.
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