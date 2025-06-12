10 раненых спасателей остаются в больнице, один - в критическом состоянии - ГСЧС

После массированных российских обстрелов в ночь с 5 на 6 июня, на стационарном лечении остаются 10 спасателей ГСЧС, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Всего в результате вражеских атак по Киеву, Тернополю и Харьковской области погибли четверо работников службы, еще более двух десятков получили ранения. Об этом во время брифинга сообщила начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан, передает УНН.

Детали

На сегодня 10 спасателей, пострадавших в результате российских ударов по Киеву и Тернополю в ночь с 5 на 6 июня, еще находятся на стационарном лечении, один из них в крайне критическом состоянии. Еще 9 человек уже переведены на амбулаторное лечение в медцентр ГСЧС - заявила она.

Яшан добавила, что за эту неделю "наша дружная семья ГСЧС понесла критические потери - в ночь с 5 на 6 июня погибли 3 спасателя ГСЧС, еще 24 – пострадали".

Кроме Киева и Тернополя, вчера во время планового разминирования территории в Харьковской области в результате удара вражеского дрона погиб сотрудник ГСЧС Украины. Еще двое саперов получили ранения – один из них находится в крайне тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести. За их жизни сейчас борются врачи - также сообщила она.

По словам Яшан, все раненые специалисты ГСЧС получают необходимую помощь – как медицинскую, так и психологическую.

Добавим

В течение недели - с 5 по 12 июня - российские войска совершили ряд комбинированных атак по Украине с применением дронов-камикадзе, авиабомб и ракет. В результате чего погибли не менее 22 человек, среди них трое спасателей, еще более 200 украинцев получили ранения, включая детей. Всего пострадали 12 областей и Киев. Повреждено более 300 объектов, включая жилые дома, метро, роддом и зоопарк в Одессе.