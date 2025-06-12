10 поранених рятувальників залишаються в лікарні, один - у критичному стані - ДСНС

Після масованих російських обстрілів у ніч з 5 на 6 червня, на стаціонарному лікуванні залишаються 10 рятувальників ДСНС, один з них - у вкрай тяжкому стані. Загалом унаслідок ворожих атак по Києву, Тернополю та Харківщині загинули четверо працівників служби, ще понад два десятки отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан, передає УНН.

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На сьогодні 10 рятувальників, які постраждали внаслідок російських ударів по Києву та Тернополю в ніч з 5 на 6 червня, ще перебувають на стаціонарному лікуванні, один з них у вкрай критичному стані. Ще 9 осіб уже переведені на амбулаторне лікування в медцентр ДСНС - заявила вона.

Яшан додала, що за цей тиждень "наша дружня родина ДСНС мала критичні втрати - в ніч з 5 на 6 червня загинули 3 рятувальники ДСНС, ще 24 – постраждали".

Крім Києва та Тернополя, вчора під час планового розмінування території на Харківщині внаслідок удару ворожого дрону загинув співробітник ДСНС України. Ще двоє саперів зазнали поранень – один із них перебуває у вкрай важкому стані, інший – у стані середньої тяжкості. За їхні життя зараз борються лікарі - також повідомила вона.

За словами Яшан, усі поранені фахівці ДСНС отримують необхідну допомогу – як медичну, так і психологічну.

Додамо

Упродовж тижня - з 5 по 12 червня - російські війська здійснили низку комбінованих атак по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, авіабомб і ракет. У результаті чого загинули щонайменше 22 людини, серед них троє рятувальників, ще понад 200 українців отримали поранення, включно з дітьми. Всього постраждали 12 областей і Київ. Пошкоджено понад 300 об’єктів, включно з житловими будинками, метро, пологовим будинком та зоопарком в Одесі.