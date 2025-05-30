Уряд змінив умови знищення неякісної гуманітарної допомоги: деталі
Київ • УНН
Уряд оновив правила вивезення та утилізації неякісної гумдопомоги, враховуючи воєнний стан. Рішення прийматимуть місцеві органи влади за участі поліції та податкової.
Кабінет Міністрів змінив порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Про зміни з урахуванням воєнного стану, повідомляють УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Деталі
Мінсоцполітики пояснює необхідність внесення змін до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 № 728 тим, що під час воєнного стану деякі гуманітарні вантажі втратили якість або придатність для подальшого використання.
Низка гуманітарних вантажів, ввезених в Україну після повномасштабного російського вторгнення, уже втратила якість або придатність для подальшого використання через неналежні умови зберігання, пошкодження під час транспортування, сплив терміну придатності або інші обставини. Порядок не враховував усіх особливостей, пов'язаних з воєнним станом. Через це здійснювати знищення (видалення) товарів гуманітарної допомоги було вкрай складно, а іноді — неможливо
Постанова Кабміну № 572 регламентує наступні зміни у порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги:
- рішення про знищення (видалення) ухвалюють місцеві
органи виконавчої влади – Київська
міська та обласні державні адміністрації (відповідні військові адміністрації в
разі їх утворення);
- спеціальна комісія, яка контролює процес знищення
(видалення) неякісних/непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги,
розширюється – до її складу мають входити також представники територіальних
органів Національної поліції, Державної податкової служби та
Держпродспоживслужби;
- знищення здійснюють підприємства у сфері управління
відходами, які мають дозвіл, а у випадку небезпечних відходів — відповідну
ліцензію, з дотриманням усіх вимог законодавства;
- нову форму акту (додаток 2), який складають за
фактом знищення (видалення) гумдопомоги. Після того, як акт підписано всіма
сторонами, отримувач гуманітарної допомоги завантажує його до Автоматизованої
системи реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) – good.gov.ua під час подання
звіту.
Додатково
Про алгоритм дій, що регламентовані змінами до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України.
Важливо
Новий Порядок не стосується гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, медичних виробів, обладнання, отриманих організаціями, уповноваженими Міністерством охорони здоров'я. У таких випадках утилізація здійснюється відповідно до порядку, затвердженого МОЗ. Подаючи звіт до АС ГД, отримувач такої допомоги завантажує акт виконаних робіт (наданих послуг), складений за результатами знищення (видалення) гумдопомоги, в довільній формі.
ООН планує виділити Україні упродовж року рекордну суму допомоги16.01.25, 14:10 • 89733 перегляди