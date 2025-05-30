Правительство изменило условия уничтожения некачественной гуманитарной помощи: детали

Кабинет Министров изменил порядок вывоза за пределы Украины или уничтожения некачественных и непригодных к потреблению товаров (предметов) гуманитарной помощи. Об изменениях с учетом военного положения, сообщают УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.

Детали

Минсоцполитики объясняет необходимость внесения изменений в Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 28.04.2000 № 728 тем, что во время военного положения некоторые гуманитарные грузы утратили качество или пригодность для дальнейшего использования.

Ряд гуманитарных грузов, ввезенных в Украину после полномасштабного российского вторжения, уже утратил качество или пригодность для дальнейшего использования из-за ненадлежащих условий хранения, повреждения при транспортировке, истечения срока годности или других обстоятельств. Порядок не учитывал всех особенностей, связанных с военным положением. Поэтому осуществлять уничтожение (удаление) товаров гуманитарной помощи было крайне сложно, а иногда — невозможно – указано в сообщении Министерства социальной политики.

Постановление Кабмина № 572 регламентирует следующие изменения в порядке вывоза за пределы Украины или уничтожения некачественных и непригодных к потреблению товаров (предметов) гуманитарной помощи:

решение об уничтожении (удалении) принимают местные органы исполнительной власти – Киевская городская и областные государственные администрации (соответствующие военные администрации в случае их образования);

специальная комиссия, которая контролирует процесс уничтожения (удаления) некачественных/непригодных к потреблению товаров гуманитарной помощи, расширяется – в ее состав должны входить также представители территориальных органов Национальной полиции, Государственной налоговой службы и Госпродпотребслужбы;

уничтожение осуществляют предприятия в сфере управления отходами, которые имеют разрешение, а в случае опасных отходов — соответствующую лицензию, с соблюдением всех требований законодательства;

новую форму акта (приложение 2), который составляют по факту уничтожения (удаления) гумпомощи. После того, как акт подписан всеми сторонами, получатель гуманитарной помощи загружает его в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи (АС ГД) – good.gov.ua при подаче отчета.

Дополнительно

Об алгоритме действий, регламентированных изменениями в Порядок вывоза за пределы Украины или уничтожения некачественных и непригодных к потреблению товаров (предметов) гуманитарной помощи, можно ознакомиться на сайте Министерства социальной политики Украины.

Важно

Новый Порядок не касается гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования, полученных организациями, уполномоченными Министерством здравоохранения. В таких случаях утилизация осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Минздравом. Подавая отчет в АС ГД, получатель такой помощи загружает акт выполненных работ (предоставленных услуг), составленный по результатам уничтожения (удаления) гумпомощи, в произвольной форме.

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