ЗМІ з'ясували, хто стоїть за припиненням поставок зброї зі США Україні
Київ • УНН
Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі на початку червня написав доповідну записку, в якій виклав, як запити України на постачання американської зброї можуть виснажити арсенали Пентагона. Це стало одним із ключових факторів, що вплинули на рішення Білого дому.
Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі на початку червня написав доповідну записку главі Пентагона Піту Гегсету, в якій виклав, як запити України на постачання американської зброї можуть ще більше виснажити арсенали Пентагона. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Колбі хоче переорієнтувати американський військовий потенціал на протидію Китаю.
Саме це зумовило різкі кроки адміністрації Трампа щодо постачання зброї Україні
Вказується, що у своїй записці Колбі звернув увагу на критично низький рівень запасів озброєння у Пентагона і наголосив на необхідності зосередити ресурси на захисті національних інтересів країни.
За інформацією ЗМІ, хоча записка не містила прямої вказівки припинити військову допомогу Києву, вона стала одним із ключових чинників, що вплинули на таке рішення.
Нагадаємо
На початку липня Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.
Згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.
"путін приємно розмовляє, а потім усіх бомбить": Трамп пообіцяв Україні ракети до Patriot14.07.25, 04:09 • 3440 переглядiв