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СМИ выяснили, кто стоит за прекращением поставок оружия из США Украине

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби в начале июня написал докладную записку, в которой изложил, как запросы Украины на поставки американского оружия могут истощить арсеналы Пентагона. Это стало одним из ключевых факторов, повлиявших на решение Белого дома.

СМИ выяснили, кто стоит за прекращением поставок оружия из США Украине

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в начале июня написал докладную записку главе Пентагона Питу Хэгсету, в которой изложил, как запросы Украины на поставку американского оружия могут еще больше истощить арсеналы Пентагона. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Колби хочет переориентировать американский военный потенциал на противодействие Китаю.

Именно это обусловило резкие шаги администрации Трампа по поставкам оружия Украине

- пишет издание.

Указывается, что в своей записке Колби обратил внимание на критически низкий уровень запасов вооружения у Пентагона и подчеркнул необходимость сосредоточить ресурсы на защите национальных интересов страны.

По информации СМИ, хотя записка не содержала прямого указания прекратить военную помощь Киеву, она стала одним из ключевых факторов, повлиявших на такое решение.

Напомним

В начале июля Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву.

Впоследствии Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине больше оружия. По его словам, Вашингтон отправит Киеву новое вооружение в основном для обороны.

"Путин приятно разговаривает, а потом всех бомбит": Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot14.07.25, 04:09 • 3126 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Элдридж Колби
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
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