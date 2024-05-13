Жіноча збірна України з пляжного волейболу вийшла у фінал Кубка націй CEV
Київ • УНН
Жіноча збірна України з пляжного волейболу виграла всі шість матчів, не програвши жодного сету, і вийшла у фінал Кубку націй CEV.
Українська жіноча збірна з пляжного волейболу вийшла до фінального етапу CEV Nations Cup. Про це пише УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України.
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Зазначається, що протягом трьох днів у хорватському Бибинє українська команда змагалася за вихід до фіналу Кубка націй CEV. Суперницями нашої збірної стали команди з Угорщини, Бельгії та Португалії.
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У НОК пояснили - кожна країна змагалася двома командами у складі двох учасниць. Україна була представлена Мариною Гладун та Тетяною Лазаренко, а також Інною Махно та Софією Риловою.
Наша збірна виграла усі шість матчів, при цьому не віддавши суперницям жодного сету.Перше місце у групі D попереднього етапу Кубка націй CEV гарантувало Україні участь у фіналі. Він відбудеться у Юрмалі (Латвія) впродовж 13-16 червня. 12 команд змагатиметься за перепустку на Олімпійські ігри-2024
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