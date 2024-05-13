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Жіноча збірна України з пляжного волейболу вийшла у фінал Кубка націй CEV

Жіноча збірна України з пляжного волейболу вийшла у фінал Кубка націй CEV

Київ • УНН

 • 22226 перегляди

Жіноча збірна України з пляжного волейболу виграла всі шість матчів, не програвши жодного сету, і вийшла у фінал Кубку націй CEV.

Українська жіноча збірна з пляжного волейболу вийшла до фінального етапу CEV Nations Cup. Про це пише УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Деталі 

Зазначається, що протягом трьох днів у хорватському Бибинє українська команда змагалася за вихід до фіналу Кубка націй CEV. Суперницями нашої збірної стали команди з Угорщини, Бельгії та Португалії.

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У НОК пояснили - кожна країна змагалася двома командами у складі двох учасниць. Україна була представлена Мариною Гладун та Тетяною Лазаренко, а також Інною Махно та Софією Риловою.

Наша збірна виграла усі шість матчів, при цьому не віддавши суперницям жодного сету.Перше місце у групі D попереднього етапу Кубка націй CEV гарантувало Україні участь у фіналі. Він відбудеться у Юрмалі (Латвія) впродовж 13-16 червня. 12 команд змагатиметься за перепустку на Олімпійські ігри-2024

- йдеться в заяві Національного олімпійського комітету України

Нагадаємо

Чоловіча збірна України з куміте виборола бронзу на чемпіонаті Європи з карате, перемігши Туреччину з рахунком 3:1 і здобувши пряму ліцензію на командний чемпіонат світу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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