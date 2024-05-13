Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  109969 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  162275 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208399 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214187 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205578 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159727 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151869 просмотра

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131261 просмотра

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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9 мая 2024, 10:03  •  290671 просмотра

Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.

спорт •   •  7368 просмотра
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.

Война •   •  9316 просмотра
Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что оборонительные фортификации на Харьковщине построены, но из-за угрозы вражеских обстрелов они созданы за пределами "серой зоны".

Война •   •  9384 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

россияне удерживают гражданских лиц в подвалах Волчанска Харьковской области, угрожая им расстрелом и принудительным трудом, что является военными преступлениями и нарушением Женевской конвенции, сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Общество •   •  11548 просмотра
Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.

Война •   •  13019 просмотра
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Трюдо координацию позиций перед Саммитом мира, лидерство Канады в возвращении перемещенных украинских детей, ситуацию на фронте и продолжение оборонной поддержки Украины.

политика •   •  10506 просмотра
Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Саммит мира и оборонную поддержку Украины

На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб

Украинские военные сбили российский истребитель Су-25 в Донецкой области.

Война •   •  10822 просмотра
На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб

На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

Гражданин США был среди 20 человек, задержанных на митинге против грузинского закона об "иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси.

Новости Мира •   •  10009 просмотра
На митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси задержан гражданин США

Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

Украинские войска оттеснили российские войска и проводят зачистку северных окраин Волчанска на Харьковском направлении в условиях продолжающихся боев.

Война •   •  10639 просмотра
Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции

Мобильное приложение "Дія" ищет ветеранов и членов их семей для бета-тестирования новой функции - удостоверение ветерана в приложении, целью которого является уменьшение бюрократии для бойцов Вооруженных Сил.

Общество •   •  10315 просмотра
В "Дії" вскоре появится удостоверение ветерана: как записаться на бета-тест новой функции