Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Украинская женская сборная по пляжному волейболу вышла в финальный этап CEV Nations Cup. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Отмечается, что в течение трех дней в хорватском Бибине украинская команда соревновалась за выход в финал Кубка наций CEV. Соперницами нашей сборной стали команды из Венгрии, Бельгии и Португалии.

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В НОК объяснили - каждая страна соревновалась двумя командами в составе двух участниц. Украина была представлена Мариной Гладун и Татьяной Лазаренко, а также Инной Махно и Софией Рыловой.

Наша сборная выиграла все шесть матчей, при этом не отдав соперницам ни одного сета. Первое место в группе D предварительного этапа Кубка наций CEV гарантировало Украине участие в финале. Он состоится в Юрмале (Латвия) в течение 13-16 июня. 12 команд будет соревноваться за пропуск на Олимпийские игры-2024 - говорится в заявлении Национального олимпийского комитета Украины

Напомним

Мужская сборная Украины по кумитэ завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ, победив Турцию со счетом 3:1 и получив прямую лицензию на командный чемпионат мира.