Зеленський: росіяни хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя

Удари по Україні демонструють те, що росія хвора війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів. Бажання росії нести війну можна здолати лише силою – силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї та технологій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні росіяни знову вдарили по Херсону – двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації – ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні – саме показовий удар. Жодного військового сенсу. І все це – кожен такий удар – зовсім не про так звані "першопричини" війни, про які в москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють на війну, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою – силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї та технологій

Він наголосив, що росія гордиться тим, що вміє вбивати.

І, чесно кажучи, більше нічого ця держава нормально не навчилась. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Його життя присвячене порятунку інших, а росія так із ним і багатьма іншими людьми... Були удари по Харкову, по Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах Запоріжжя, по селах Херсонщини. І це – буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль, дозволяє їм таке. Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами

За словами Президента, українська команда проводить зустрічі у Вашингтоні, зокрема в Конгресі, із представниками адміністрації США.

Є розуміння та підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті. І що може примусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це треба забезпечити. І саме для цього потрібні нові й достатні санкції, передусім від Сполучених Штатів. Саме для цього потрібен чіткий політичний тиск заради результативної дипломатії. Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати