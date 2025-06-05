Зеленский: россияне болеют войной, ненавистью и желанием уничтожать жизнь

Удары по Украине демонстрируют то, что россия больна войной, ненавистью и желанием уничтожать жизни других народов. Желание россии нести войну можно одолеть только силой – силой дипломатии, силой санкций, силой оружия и технологий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня россияне снова ударили по Херсону – дважды за день. Они разрушили здание областной администрации – еще одно гражданское здание. Уже не в первый раз они атакуют это здание, но сегодня – именно показательный удар. Никакого военного смысла. И все это – каждый такой удар – совсем не о так называемых "первопричинах" войны, о которых в москве любят поговорить. Это о том, что они болеют войной, ненавистью и желанием уничтожать жизни других народов. Таких можно одолеть только силой – силой дипломатии, силой санкций, силой оружия и технологий - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россия гордится тем, что умеет убивать.

И, честно говоря, больше ничего это государство нормально не научилось. Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя. Его жизнь посвящена спасению других, а россия так с ним и многими другими людьми... Были удары по Харькову, по Сумщине, Донетчине, Никополю, по громадам Запорожья, по селам Херсонщины. И это – обыденность того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить. Мир, к сожалению, позволяет им такое. Но мы видим, сколько людей в мире все же с нами - добавил Зеленский.

По словам Президента, украинская команда проводит встречи в Вашингтоне, в частности в Конгрессе, с представителями администрации США.

Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците. И что может заставить даже таких подонков в Москве почувствовать, что они войну не потянут. Это надо обеспечить. И именно для этого нужны новые и достаточные санкции, прежде всего от Соединенных Штатов. Именно для этого нужно четкое политическое давление ради результативной дипломатии. Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые бы россия не отвергла. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать - отметил глава государства.

Напомним

Президент США Дональд Трамп назвал противостояние Украины и рф "детской дракой" и предположил, что возможно лучше позволить странам подраться некоторое время, прежде чем вмешиваться.