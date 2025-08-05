Зеленський відреагував на нічну атаку рф і показав наслідки
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на нічну атаку рф балістикою та "шахедами". У Лозовій загинула людина, 10 постраждали, серед них діти.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, показавши наслідки, пише УНН.
Цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські "шахеди". Багато дронів збили наші захисники, але, на жаль, були влучання
З його слів, продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. "Тут "рускіє" вдарили понад 25 "шахедами" по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають", - зазначив Президент.
Також, з його даними, під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. "У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади", - вказав Президент.
Світ зараз бачить, що санкції проти росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих05.08.25, 08:15 • 3434 перегляди