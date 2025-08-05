Зеленський відреагував на нічну атаку рф і показав наслідки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф, показавши наслідки, пише УНН.

Цієї ночі росіяни вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські "шахеди". Багато дронів збили наші захисники, але, на жаль, були влучання - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. "Тут "рускіє" вдарили понад 25 "шахедами" по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають", - зазначив Президент.

Також, з його даними, під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. "У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади", - вказав Президент.

Світ зараз бачить, що санкції проти росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки - написав Зеленський.

рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих