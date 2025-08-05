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Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на ночную атаку рф баллистикой и "шахедами". В Лозовой погиб человек, 10 пострадали, среди них дети.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф, показав последствия, пишет УНН.

Этой ночью россияне ударили по Украине баллистикой и почти полусотней БпЛА, большинство из которых – российско-иранские "шахеды". Многие дроны сбили наши защитники, но, к сожалению, были попадания

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, продолжают с ночи работать подразделения ГСЧС в Лозовой на Харьковщине. "Здесь "русские" ударили более 25 "шахедами" по гражданской инфраструктуре. Пострадала железная дорога – депо, вокзал. Из-за ударов один человек погиб. Мои соболезнования семье и близким. Еще десять человек пострадали, среди них два ребенка. Всем помогают", - указал Президент.

Также, по его данным, под обстрелами этой ночью находились Запорожская, Одесская и Сумская области. "В селе Беленькое Запорожского района оккупанты ударили прямо по людям FPV-дронами. Два человека пострадали. Снова российская армия охотится на людей, чтобы запугать прифронтовые города и громады", - указал Президент.

Мир сейчас видит, что санкции против россии и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление нужно усиливать, и это, бесспорно, будет работать для мира. Спасибо Соединенным Штатам, европейским партнерам, странам "семерки" и всем, кто готов давить как нужно. Рассчитываем на содержательные, решительные шаги

- написал Зеленский.

рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавших05.08.25, 08:15 • 3256 просмотров

Юлия Шрамко

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