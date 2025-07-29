Зеленський обговорив з прем’єром Канади посилення ППО та спільне виробництво дронів

$41.800.02
48.700.28
ukenru
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
17:50 • 6184 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
17:22 • 16273 перегляди
В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський
Ексклюзив
14:15 • 27990 перегляди
9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?
Ексклюзив
29 липня, 12:17 • 53414 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 121937 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
29 липня, 09:21 • 54407 перегляди
Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталі
Ексклюзив
29 липня, 08:00 • 68588 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
29 липня, 06:30 • 172122 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 липня, 05:00 • 65993 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
28 липня, 17:54 • 70609 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
89%
743мм
Популярнi новини
Авіаудар рф по колонії: Мін'юст уточнив, що загинули 16 засуджених, 44 поранено29 липня, 09:49 • 91258 перегляди
Ворог завдав смертоносного удару по Харківщині, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою - ДСНС29 липня, 11:23 • 56748 перегляди
кремль відреагував на ультиматум Трампа щодо скорочення терміну угоди з 50 до 10 днів29 липня, 11:27 • 67729 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29 липня, 12:38 • 87506 перегляди
Плутанина і питання: Білий дім та ЄК опублікували суперечливі версії торговельної угоди - Рolitico15:51 • 10572 перегляди
Публікації
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29 липня, 12:38 • 88295 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 121936 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 липня, 06:30 • 172122 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 222588 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 184208 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Північна Корея
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 131410 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 183580 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 118143 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 113852 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 106606 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервіс)
Airbus A320 серії

Зеленський обговорив з прем’єром Канади посилення ППО та спільне виробництво дронів

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорили посилення ППО, збільшення фінансування для спільного виробництва дронів та посилення санкцій проти Росії. Також сторони обговорили підсумки зустрічі в Стамбулі та законопроєкт про антикорупційні органи.

Зеленський обговорив з прем’єром Канади посилення ППО та спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Марком Карні основні потреба нашої держави, зокрема посилення протиповітряної оборони додатковими системами і ракетами. Також говорили про збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.  

Деталі

Подякував за підтримку наших людей – військову, фінансову допомогу, санкції проти росії. Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів

- повідомив Зеленський.

Також Зеленський і Карні обговорювали санкції проти росії. Їх ваєливо посилювати, щоб ще сильніше тиснути на росію.

У москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки

- підкреслив глава держави.

Крім того, сторони обговорили підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, під час якої українська делегація в черговий раз наголосила, що має відбутися припинення вогню. Зокрема, необхідно, зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі.

Зеленський також нагадав, що Україна досі чекаємо на відповідь щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів.

Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому

- підсумував Зеленський. 

Доповнення

Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, обговоривши європейську інтеграцію України та законопроєкт про антикорупційні органи. Сторони домовилися про невідкладне голосування за президентський законопроєкт у Верховній Раді цього тижня.

Зеленський зустрівся з виробниками електроніки та компонентів для ракет і дронів на Київщині. Понад 80% виробництва працює на оборону країни. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Київська область
Марк Карні
Метте Фредеріксен
Верховна Рада України
Канада
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9