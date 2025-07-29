Зеленський обговорив з прем’єром Канади посилення ППО та спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Марком Карні основні потреба нашої держави, зокрема посилення протиповітряної оборони додатковими системами і ракетами. Також говорили про збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Подякував за підтримку наших людей – військову, фінансову допомогу, санкції проти росії. Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів - повідомив Зеленський.

Також Зеленський і Карні обговорювали санкції проти росії. Їх ваєливо посилювати, щоб ще сильніше тиснути на росію.

У москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки - підкреслив глава держави.

Крім того, сторони обговорили підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, під час якої українська делегація в черговий раз наголосила, що має відбутися припинення вогню. Зокрема, необхідно, зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі.

Зеленський також нагадав, що Україна досі чекаємо на відповідь щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів.

Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому - підсумував Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, обговоривши європейську інтеграцію України та законопроєкт про антикорупційні органи. Сторони домовилися про невідкладне голосування за президентський законопроєкт у Верховній Раді цього тижня.

Зеленський зустрівся з виробниками електроніки та компонентів для ракет і дронів на Київщині. Понад 80% виробництва працює на оборону країни.