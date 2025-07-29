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Зеленский обсудил с премьером Канады усиление ПВО и совместное производство дронов

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили усиление ПВО, увеличение финансирования для совместного производства дронов и усиление санкций против России. Также стороны обсудили итоги встречи в Стамбуле и законопроект об антикоррупционных органах.

Зеленский обсудил с премьером Канады усиление ПВО и совместное производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Марком Карни основные потребности нашего государства, в частности усиление противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами. Также говорили об увеличении финансирования для совместного производства дронов, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.  

Детали

Поблагодарил за поддержку наших людей – военную, финансовую помощь, санкции против России. Обсудили наши потребности, прежде всего укрепление ПВО дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков

- сообщил Зеленский.

Также Зеленский и Карни обсуждали санкции против России. Их важно усиливать, чтобы еще сильнее давить на Россию.

В Москве очень боятся их, хоть и делают вид, будто это ничего для них не изменит. Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги

- подчеркнул глава государства.

Кроме того, стороны обсудили итоги последней встречи в Стамбуле, во время которой украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно произойти прекращение огня. В частности, необходимо остановить убийства и удары по гражданской и критической инфраструктуре.

Зеленский также напомнил, что Украина до сих пор ждет ответа по предложению провести встречу на уровне лидеров.

Благодарю Канаду за поддержку моего законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. У нас с Марком одинаковая позиция: теперь важно, чтобы 31 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в целом

- подытожил Зеленский. 

Дополнение

Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив европейскую интеграцию Украины и законопроект об антикоррупционных органах. Стороны договорились о неотложном голосовании за президентский законопроект в Верховной Раде на этой неделе.

Зеленский встретился с производителями электроники и компонентов для ракет и дронов на Киевщине. Более 80% производства работает на оборону страны. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Киевская область
Марк Карни
Метте Фредериксен
Верховная Рада
Канада
Владимир Зеленский
Украина
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