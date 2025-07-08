Зеленський обговорив з Будановим вразливі місця росії та процеси обмінів

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йшлося про вразливі місця росії, а також процес обмінів полоненими. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як писав The Economist, очільник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак намагався звільнити очільника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова. Також він може стояти за просуванням корупційної справи проти міністра Олексія Чернишова та ймовірним призначенням Юлії Свириденко на посаду нової прем’єр-міністерки.