Зеленский обсудил с Будановым уязвимые места россии и процессы обменов

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Речь шла об уязвимых местах россии, а также о процессе обмена пленными. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был сегодня доклад руководителя ГУР относительно уязвимых мест, которые есть в россии. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается – реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена - сказал Зеленский.

Напомним

Как писал The Economist, глава Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак пытался уволить главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Также он может стоять за продвижением коррупционного дела против министра Алексея Чернышова и вероятным назначением Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра.