Президент закликав Канаду долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи Boeing-737

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи українського Boeing-737. Про це Глава держави заявив у своєму відеозверненні до українців у зв'язку з катастрофою, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.