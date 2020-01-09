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Президент призвал Канаду присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Boeing-737

Президент призвал Канаду присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Boeing-737

Киев  •  УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Boeing-737. Об этом Глава государства заявил в своем видеообращении к украинцам в связи с катастрофой, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737", говорится в сообщении.

Зеленский также проведет телефонную беседу с президентом Ирана по катастрофы.

Напомним, Президент обратился к Украинской в связи с катастрофой самолета МАУ.

Раньше 8 января Государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин ". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа . МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ.

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