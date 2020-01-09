Президент призвал Канаду присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Boeing-737

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Boeing-737. Об этом Глава государства заявил в своем видеообращении к украинцам в связи с катастрофой, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.