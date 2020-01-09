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Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо катастрофи літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 9 січня проведе телефонну розмову з президентом Ірану Хассаном Рухані щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини причин катастрофи пасажирського літака компанії "Міжнародні Авіалінії України" у Тегерані. Про це Президент Зеленський заявив у своєму відеозверненні до українців у зв'язку з катастрофою, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Нагадаємо, Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

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