Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Ірану щодо катастрофи літака МАУ

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 9 січня проведе телефонну розмову з президентом Ірану Хассаном Рухані щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини причин катастрофи пасажирського літака компанії "Міжнародні Авіалінії України" у Тегерані. Про це Президент Зеленський заявив у своєму відеозверненні до українців у зв'язку з катастрофою, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.