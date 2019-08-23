Зеленський візьме участь у заходах до Дня Державного прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 серпня, візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
"У п’ятницю, 23 серпня, о 9:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії урочистого підняття Державного прапора України", - вказали в ОПУ.
Захід відбудеться на Софійській площі у Києві.
Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.
Як повідомляв УНН, Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України.