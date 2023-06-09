Зеленський обговорив з прем’єром Японії наслідки підриву Каховської ГЕС та кроки для реалізації української формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, під час якої лідери обговорили катастрофічні наслідки підриву росією Каховської ГЕС, а також кроки для реалізації української формули миру. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Telegram, передає УНН.
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"Під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою розповів про катастрофічні наслідки підриву Росією Каховської ГЕС, ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію російського ракетного терору проти України. Говорили про подальшу безпекову підтримку з боку Японії, співпрацю між нашими країнами та відбудову України”, – сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський додав, що лідери також обговорили кроки для реалізації української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.
Доповнення
У четвер Володимир Зеленський провів відеозустріч із представниками світової екоспільноти. Він запросив їх до міжнародної робочої групи щодо протидії екологічним злочинам рф.