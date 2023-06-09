Зеленский обсудил с премьером Японии последствия подрыва Каховской ГЭС и шаги для реализации украинской формулы мира

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"Во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кишидой рассказал о катастрофических последствиях подрыва Россией Каховской ГЭС, ситуации на линии фронта и очередной активизации российского ракетного террора против Украины. Говорили о дальнейшей поддержке в сфере безопасности со стороны Японии, сотрудничество между нашими странами и восстановление Украины”, – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский добавил, что лидеры также обсудили шаги для реализации украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Дополнение

В четверг Владимир Зеленский провел видеовстречу с представителями мирового экосообщества. Он пригласил их в международную рабочую группу по противодействию экологическим преступлениям рф.