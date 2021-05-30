Збірна України завоювала нагороду чемпіонату світу зі спортивної аеробіки

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Баку завершився чемпіонат світу зі спортивної аеробіки серед дорослих. У доробку українців друге місце у дисципліні "аеростеп" та дві ліцензії у видах програми "трійки" та "групи". Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.