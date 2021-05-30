Збірна України завоювала нагороду чемпіонату світу зі спортивної аеробіки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Баку завершився чемпіонат світу зі спортивної аеробіки серед дорослих. У доробку українців друге місце у дисципліні "аеростеп" та дві ліцензії у видах програми "трійки" та "групи". Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Друге місце в "аеростепі" вибороли: Мохорт Олександра, Литвин Анастасія, Самойленко Юлія, Суботіна Дар’я, Тімченко Анна, Черкез Катерина, Гуцалюк Дар’я, Шелест Ілона.
У виді програми "трійки" ліцензії на Всесвітні ігри одержали: Курашвілі Анастасія, Литвин Анастасія, Галайда Станіслав.
У виді програми "групи" ліцензії мають: Литвин Анастасія, Мохорт Олександра, Самойленко Юлія, Суботіна Дар’я, Черкез Катерина.
Що було раніше
Україна виграла дві золоті медалі на Кубку світового виклику.