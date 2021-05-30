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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 29490 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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The Guardian

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Спортивна гімнастика: Україна виграла дві золоті медалі на Кубку світового виклику

Київ • УНН

 • 19548 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна виборола дві золоті нагороди у перший день фіналів на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, що проходить у Болгарії, передає УНН з посиланням на НОК України.

Спортивна гімнастика: Україна виграла дві золоті медалі на Кубку світового виклику

Що відомо

Ілля Ковтун переміг вправах на коні. Анастасія Бачинська — чемпіонка на колоді.

Деталі

Для Ковтуна дана медаль стала першою в кар’єрі на рівні етапів Кубку світу. Для Бачинської ця нагорода виявилася другою в кар’єрі на етапах Кубку світу.

Примітно, що у вправі на колоді наша Діана Варінська показала п’ятий результат.

Варто нагадати

Український гімнаст Радівілов здобув “золото” на чемпіонаті Європи.

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