Спортивна гімнастика: Україна виграла дві золоті медалі на Кубку світового виклику

Що відомо

Ілля Ковтун переміг вправах на коні. Анастасія Бачинська — чемпіонка на колоді.

Деталі

Для Ковтуна дана медаль стала першою в кар’єрі на рівні етапів Кубку світу. Для Бачинської ця нагорода виявилася другою в кар’єрі на етапах Кубку світу.

Примітно, що у вправі на колоді наша Діана Варінська показала п’ятий результат.

Варто нагадати

Український гімнаст Радівілов здобув “золото” на чемпіонаті Європи.