Спортивна гімнастика: Україна виграла дві золоті медалі на Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Україна виборола дві золоті нагороди у перший день фіналів на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики, що проходить у Болгарії, передає УНН з посиланням на НОК України.
Що відомо
Ілля Ковтун переміг вправах на коні. Анастасія Бачинська — чемпіонка на колоді.
Деталі
Для Ковтуна дана медаль стала першою в кар’єрі на рівні етапів Кубку світу. Для Бачинської ця нагорода виявилася другою в кар’єрі на етапах Кубку світу.
Примітно, що у вправі на колоді наша Діана Варінська показала п’ятий результат.
Варто нагадати
Український гімнаст Радівілов здобув “золото” на чемпіонаті Європи.