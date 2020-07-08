Завершення слідства у справі Порошенка: клопотання про запобіжний захід не підлягає розгляду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Після завершення слідства у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України, народному депутату від партії “Європейська солідарність” Петру Порошенку не підлягає розгляду. Про це написав адвокат Порошенка Ілля Новіков у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні виявилося, що вони ще вчора це слідство завершили... Клопотання про запобіжний захід Порошенкові не підлягає розгляду", - написав у себе у Facebook адвокат Порошенко Ілля Новіков.
Так, сьогодні прокурор повідомив про завершення досудового розслідування. Після чого прокурор заявив що обирати запобіжний захід Порошенку вже неможливо, оскільки розслідування завершене.
"Слідчі ДБР на підставі доручення Генерального прокурора про відкриття матеріалів кримінального провадження сьогодні 8 липня повідомило про завершення досудового розслідування… Я вважаю, що... (підстав для - ред.) продовження розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу немає", - сказав він.
Проте, вночі 7 липня, Печерський районний суд Києва продовжив на три місяці слідство у справі п'ятого Президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.
Як раніше повідомлялося в УНН, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Офіс Генерального прокурора України раніше подав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.
Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.