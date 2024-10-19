Заморозки та туман: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 19 жовтня очікується переважно суха погода з туманом на заході. Вночі сильні заморозки у низці областей, вдень температура 7-12° тепла, на Закарпатті до 16°.
В Україні сьогодні очікується переважно суха погода з туманом на заході. Уночі сильні заморозки у низці областей, вдень температура 7-16° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 19 жовтня без опадів, лише у південно-східній частині невеликий дощ. Уночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.
Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Уночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, на решті території температура 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті 11-16°.
Прогноз погоди по Київській області
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки 0-5°, температура вдень 7-12° тепла.