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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4744 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Заморозки та туман: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні 19 жовтня очікується переважно суха погода з туманом на заході. Вночі сильні заморозки у низці областей, вдень температура 7-12° тепла, на Закарпатті до 16°.

Заморозки та туман: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні очікується переважно суха погода з туманом на заході. Уночі сильні заморозки у низці областей, вдень температура 7-16° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 19 жовтня без опадів, лише у південно-східній частині невеликий дощ. Уночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Уночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, на решті території температура 1-6° тепла; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті 11-16°.

Прогноз погоди по Київській області

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі сильні заморозки 0-5°, температура вдень 7-12° тепла.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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