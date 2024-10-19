Заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается преимущественно сухая погода с туманом на западе. Ночью сильные заморозки в ряде областей, днем температура 7-16° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 19 октября без осадков, лишь в юго-восточной части небольшой дождь. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°, на остальной территории температура 1-6° тепла; днем 7-12° тепла, на Закарпатье 11-16°.

Прогноз погоды по Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки 0-5°, температура днем 7-12° тепла.