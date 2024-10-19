Заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

ukenru
Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
  •  104903 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
  •  110686 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
  •  111561 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
  •  112410 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
  •  102378 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
  •  85027 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
  •  97381 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  112918 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117305 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
17 октября 2024, 15:00  •  117136 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте произошло 195 столкновений: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 195 столкновений: горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

  •  24057 просмотра
Правозащитника Буткевича освободили из российского плена

Правозащитника Буткевича освободили из российского плена

  •  26010 просмотра
Глава МИД Норвегии посетил Ривненскую АЭС

Глава МИД Норвегии посетил Ривненскую АЭС

  •  16766 просмотра
Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать

Использование войск КНДР в Украине это "красная линия": в конгрессе США призвали Байдена отреагировать

  •  29607 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  18679 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

  •  104235 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  111016 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  112130 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  141375 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  138595 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  18679 просмотра
Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

  •  47855 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

18 октября 2024, 03:09  •  108811 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

17 октября 2024, 15:31  •  101997 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  118807 просмотра
Актуальное
Заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

Заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 06:17  •  1703 просмотра

Read in English

В Украине 19 октября ожидается преимущественно сухая погода с туманом на западе. Ночью сильные заморозки в ряде областей, днем температура 7-12° тепла, на Закарпатье до 16°.

В Украине сегодня ожидается преимущественно сухая погода с туманом на западе. Ночью сильные заморозки в ряде областей, днем температура 7-16° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 19 октября без осадков, лишь в юго-восточной части небольшой дождь. Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°, на остальной территории температура 1-6° тепла; днем 7-12° тепла, на Закарпатье 11-16°.

Прогноз погоды по Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки 0-5°, температура днем 7-12° тепла.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
zhitomirЖитомир
vinnitsaВинница
nikolaevНиколаев
kievКиев