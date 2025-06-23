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Замах на Гордона: в Україні працювали дві агентурні мережі, одну координував екснардеп Грушевський

Київ • УНН

 • 3164 перегляди

СБУ запобігла двом спробам замаху на відомого журналіста Дмитра Гордона. До операцій були залучені щонайменше дві агентурні мережі, одну з яких координував колишній нардеп-регіонал Віталій Грушевський, а іншу - дагестанське злочинне угруповання.

Замах на Гордона: в Україні працювали дві агентурні мережі, одну координував екснардеп Грушевський

Дві агентурні мережі рф працювали в Україні, зокрема, для вчинення замаху на журналіста Дмитра Гордона. Одну з мереж очолював колишній нардеп-регіонал Віталій Грушевський.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Гордон тригерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в росії, і на тимчасово окупованих територіях. По Гордону працювало дві мережі, про які ми можемо говорити. Перша мережа – очолювана колишнім нардепом-регіоналом, сьогодні вже ув’язненим, з Полтавщини родом.Екснардеп, про якого йдеться – Грушевський Віталій Анатолійович

- сказав Малюк. 

За його словами, він здійснював візуальне спостереження, фсб його інструктувало, також підтягнув декілька помічників. Серед них були журналісти, але вони не були в повноті на контакті з фсб, хоча виконували окремі задачі. А надалі пішли на угоду, ще дали нам детальні покази. 

Задум який був - це спрацювати СВП (саморобним вибуховими пристроєм) або організувати ракетно-шахедний удар. Але у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку. Вони займалися цим довго. Для спостереження задіювали, у тому числі, технічні засоби, відеореєстратори зокрема (навпроти офісу запаркували машину з відеореєстратором в онлайні). Слідкували, коли Дмитро приїжджає та від’їжджає. "Топтались" поряд з його будинком і для нас, як для професіоналів, це було на поверхні

- розповів Малюк.

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Малюк зазначив, що СБУ в той момент вже документувала, оскільки цей екснардеп організовував інші диверсії і був в полі зору по організації підриву залізничної колії в Полтавській області.

Коли ми почали аналізувати інформацію в комплексі, то зрозуміли, що вони знаходяться на стадії дорозвідки. Паралельно була інша група, це дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась фсб. Лідеру цієї групи в росії була створена легенда відповідна. Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з фсб. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі фсб, робив це дуже професійно, дуже законспіровано

- зауважив Малюк.

Голова СБУ повідомив, що в Україні лідер цієї групи вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості.

росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами. Він розробляв маршрути руху Гордона, місця перебування та проживання, способи та знаряддя можливої ліквідації. Підшуковував для одного із варіантів ліквідації мотоцикл. Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем - то довгою зброєю, тобто автоматом, а тоді добити пістолетом

- сказав Малюк.

За його словами, цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами рф і підготовку замаху на Гордона. За вбивство Гордона фсб їм обіцяла гонорар - 400 тисяч доларів.Малюк заявляє, що у Гордона дуже велика аудиторія. Його дивляться та дослухаються і в росії, і на тимчасово окупованих територіях ("днр/лнр", Запорізька, Херсонська область.).

Він багато працює, багато хто його дивився і дивиться. Він висловлює проукраїнські погляди щиро і відверто, які "натягує" росіянам на голови. Наш Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України. У 2023 році путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, в тому числі цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоби створювати в Україні "диверсійний шум

- стверджує Малюк.

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Окрім того, Малюк розповів про запобігання замаху на бійця РДК Іллю Богданова. 

Це ж саме дагестанське крило "полювало" і за Богдановим Іллею, він нині служить в РДК в ГУРі. Це колишній співробітник фсб, який обрав Україну, путіна визнав агресором і сьогодні живе і воює в Україні

- заявив Малюк.

Доповнення

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримано чотири агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора, які готували замовне вбивство. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Полтавська область
Малюк Василь Васильович
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна
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