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Покушение на Гордона: в Украине работали две агентурные сети, одну координировал экс-нардеп Грушевский

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

СБУ предотвратила две попытки покушения на известного журналиста Дмитрия Гордона. К операциям были привлечены по меньшей мере две агентурные сети, одну из которых координировал бывший нардеп-регионал Виталий Грушевский, а другую - дагестанская преступная группировка.

Покушение на Гордона: в Украине работали две агентурные сети, одну координировал экс-нардеп Грушевский

Две агентурные сети рф работали в Украине, в частности, для совершения покушения на журналиста Дмитрия Гордона. Одну из сетей возглавлял бывший нардеп-регионал Виталий Грушевский.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает УНН.

Гордон триггерит россиян. У него большая категория зрителей, которые находятся и в россии, и на временно оккупированных территориях. По Гордону работали две сети, о которых мы можем говорить. Первая сеть – возглавляемая бывшим нардепом-регионалом, сегодня уже заключенным, родом из Полтавщины. Экс-нардеп, о котором идет речь – Грушевский Виталий Анатольевич.

- сказал Малюк. 

По его словам, он осуществлял визуальное наблюдение, фсб его инструктировало, также подтянул несколько помощников. Среди них были журналисты, но они не были в полноте на контакте с фсб, хотя выполняли отдельные задачи. А дальше пошли на сделку, еще дали нам детальные показания. 

Замысел был такой - сработать СВУ (самодельным взрывным устройством) или организовать ракетно-шахедный удар. Но в случае, когда стопроцентно подтвердят пребывание Дмитрия Гордона в соответствующем доме. Они занимались этим долго. Для наблюдения задействовали, в том числе, технические средства, видеорегистраторы в частности (напротив офиса запарковали машину с видеорегистратором в онлайне). Следили, когда Дмитрий приезжает и уезжает. "Топтались" рядом с его домом и для нас, как для профессионалов, это было на поверхности

- рассказал Малюк.

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Малюк отметил, что СБУ в тот момент уже документировала, поскольку этот экс-нардеп организовывал другие диверсии и был в поле зрения по организации подрыва железнодорожного пути в Полтавской области.

Когда мы начали анализировать информацию в комплексе, то поняли, что они находятся на стадии доразведки. Параллельно была другая группа, это дагестанское этнонациональное воровское сообщество, которое использовалось фсб. Лидеру этой группы в россии была создана легенда соответствующая. Он там в розыске находится, типа в плохих отношениях с правоохранительной системой, с фсб. Его отправили сюда задолго до полномасштабной войны. Он все время выполнял задачи фсб, делал это очень профессионально, очень законспирированно

- отметил Малюк.

Глава СБУ сообщил, что в Украине лидер этой группы вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного сотрудника МВД для того, чтобы расширить свои возможности.

россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежения за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами. Он разрабатывал маршруты движения Гордона, места пребывания и проживания, способы и орудия возможной ликвидации. Подыскивал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл. Если Дмитрий был бы один, то планировали убить коротким пистолетом, если с телохранителем - то длинным оружием, то есть автоматом, а затем добить пистолетом

- сказал Малюк.

По его словам, эта группа также задержана, они дают показания. Лидер группировки признал факт сотрудничества со спецслужбами рф и подготовку покушения на Гордона. За убийство Гордона фсб им обещала гонорар - 400 тысяч долларов. Малюк заявляет, что у Гордона очень большая аудитория. Его смотрят и прислушиваются и в россии, и на временно оккупированных территориях ("днр/лнр", Запорожская, Херсонская область.).

Он много работает, многие его смотрели и смотрят. Он выражает проукраинские взгляды искренне и откровенно, которые "натягивает" россиянам на головы. Наш Гордон их триггерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины. В 2023 году путин подписал распоряжение, которым дал задание организовывать террористические акты в Украине, в том числе этот и все, о которых мы сегодня говорили. Чтобы создавать в Украине "диверсионный шум

- утверждает Малюк.

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Кроме того, Малюк рассказал о предотвращении покушения на бойца РДК Илью Богданова. 

Это же дагестанское крыло "охотилось" и за Богдановым Ильей, он сейчас служит в РДК в ГУРе. Это бывший сотрудник фсб, который выбрал Украину, путина признал агрессором и сегодня живет и воюет в Украине

- заявил Малюк.

Дополнения

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона. В результате многоэтапной спецоперации в Киеве одновременно задержаны четыре агентурно-боевые группы фсб и их координатор, которые готовили заказное убийство. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Полтавская область
Василий Малюк
Министерство внутренних дел Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Украина
Киев
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