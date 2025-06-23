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"Ситуация была сложная": Малюк о покушении на Стерненко

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал о предотвращении покушения на Сергея Стерненко, который является лидером среди волонтеров, поставляющих дроны ВСУ. Покушение, четвертое по счету, произошло 2 мая, когда женщина открыла стрельбу в сторону Стерненко, но была обезврежена сотрудником СБУ.

"Ситуация была сложная": Малюк о покушении на Стерненко

Активист Сергей Стерненко стал мишенью россиян, потому что он лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны военным. Ситуация с предотвращением покушения на Стерненко была сложная, ведь было понимание, что он может скоро произойти, но на тот момент СБУ еще не видела самого "исполнителя". Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами, передает УНН.

Почему мишенью россиян стал Сергей Стерненко? Объясняю. По состоянию на сегодня Сергей поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 подразделений. Стерненко - лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным

- сказал Малюк.

Глава СБУ напомнил, что Сергей был одним из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году.

Второе мая - тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был одним из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственническую позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея, четвертое

- заявил Малюк.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения задача СБУ - обыграть россиян на стадии первичного изучения и подготовки покушения.

Здесь ситуация была сложная. Я понимал, что само покушение может скоро произойти, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий. Но на тот момент мы еще не видели самого "исполнителя"

- сказал Малюк.

Глава СБУ пригласил Сергея к себе, и они проговорили элементы его физической безопасности, предоставили профессиональную охрану.

2 мая Сергей выходит утром из подъезда, первым идет его помощник - гражданский, вторым идет Сергей, третьим идет сотрудник ЦСО А. И рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу с двух рук женщина, которая, на первый взгляд, не вызывает никаких подозрений

- отметил Малюк.

По его словам, третьим выходил сотрудник СБУ, который сработал профессионально, сократил дистанцию, выбил пистолет, обездвижил.

"Кстати, когда уже "сидел" на ней, ему звонит наш руководитель контрразведывательного отдела, который вел это дело, говорит: "Мы вычислили, вот такая-то мадам, рядом квартиру сняла, она будет совершать покушение". Он говорит: "Да я уже "сижу" на ней. Порядок".

О чем я хочу сказать: именно системная работа Службы позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко. Враг был рядом, мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет повышения уровня физической безопасности против кинетического удара", - заявил Малюк.

Нападение на Стерненко: суд арестовал подозреваемую без права залога02.05.25, 15:04 • 2506 просмотров

Дополнение

На активиста и блогера Сергея Стерненко 1 мая было предотвращено покушение. СБУ задержала женщину с огнестрельным оружием.

45-летней женщине сообщили о подозрении за попытку убийства активиста Сергея Стерненко 1 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины относительно расследования обстоятельств нападения на активиста Сергея Стерненко, все факты будут представлены общественности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Одесса
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