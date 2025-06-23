"Ситуація була складна": Малюк про замах на Стерненка

Активіст Сергій Стерненко став ціллю росіян, тому що він лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони військовим. Ситуація із запобіганням замаху на Стерненка була складна, адже було розуміння, що він може скоро статися, але на той момент СБУ ще не бачила самого "виконавця". Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Чому ціллю росіян став Сергій Стерненко? Пояснюю. Станом на сьогодні Сергій поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим - сказав Малюк.

Голова СБУ нагадав, що Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі в 2014 році.

Друге травня - той день, коли його хотіли ліквідувати. Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий - заявив Малюк.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення задача СБУ - обіграти росіян на стадії первинного вивчення і готування замаху.

Тут ситуація була складна. Я розумів, що сам замах може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів. Але на той момент ми ще не бачили самого "виконавця" - сказав Малюк.

Голова СБУ запросив Сергія до себе й вони проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону.

2 травня Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник - цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двох рук жіночка, яка, на перший погляд, не викликає жодних підозр - зауважив Малюк.

За його словами, третім виходив співробітник СБУ, який спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив.

"До речі, коли вже "сидів" на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: "Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру зняла, вона буде здійснювати замах". Він каже: "Та я вже "сиджу" на ній. Порядок".

Про що я хочу сказати: саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка. Ворог був поряд, ми розуміли, що фсб на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару", - заявив Малюк.

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Доповнення

На активіста та блогера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю.

45-річній жінці повідомили про підозру за спробу вбивства активіста Сергія Стерненка 1 травня.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України щодо розслідування обставин нападу на активіста Сергія Стерненка, всі факти представлять суспільству.