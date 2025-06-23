"Ситуація була складна": Малюк про замах на Стерненка

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Чернишов заявив, що отримав підозру
Ексклюзив
14:03 • 5198 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру
Ексклюзив
12:57 • 34838 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
12:56 • 26984 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
12:19 • 58579 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
23 червня, 08:45 • 40698 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 92260 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 59955 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 94017 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 128188 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 97797 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.3м/с
48%
747мм
Популярнi новини
"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета23 червня, 05:44 • 52163 перегляди
У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку23 червня, 07:47 • 42727 перегляди
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей10:41 • 35159 перегляди
Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"12:28 • 25481 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 18000 перегляди
Публікації
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 18695 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 34859 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки12:19 • 58600 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 324635 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 380007 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 5392 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 107891 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 232636 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 106224 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 107099 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

"Ситуація була складна": Малюк про замах на Стерненка

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк розповів про запобігання замаху на Сергія Стерненка, який є лідером серед волонтерів, що постачають дрони ЗСУ. Замах, четвертий за рахунком, відбувся 2 травня, коли жінка відкрила стрілянину в бік Стерненка, але була знешкоджена співробітником СБУ.

"Ситуація була складна": Малюк про замах на Стерненка

Активіст Сергій Стерненко став ціллю росіян, тому що він лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони військовим. Ситуація із запобіганням замаху на Стерненка була складна, адже було розуміння, що він може скоро статися, але на той момент СБУ ще не бачила самого "виконавця". Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Чому ціллю росіян став Сергій Стерненко? Пояснюю. Станом на сьогодні Сергій поставив на фронт майже 200 тисяч FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів. Стерненко лідер серед волонтерів, які збирають і передають дрони нашим військовим

- сказав Малюк.

Голова СБУ нагадав, що Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі в 2014 році.

Друге травня - той день, коли його хотіли ліквідувати. Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія, четвертий

- заявив Малюк.

Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення задача СБУ - обіграти росіян на стадії первинного вивчення і готування замаху.

Тут ситуація була складна. Я розумів, що сам замах може скоро відбутися, виходячи з аналізу матеріалів та комплексу оперативно-технічних заходів. Але на той момент ми ще не бачили самого "виконавця"

- сказав Малюк.

Голова СБУ запросив Сергія до себе й вони проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону.

2 травня Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник - цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двох рук жіночка, яка, на перший погляд, не викликає жодних підозр

- зауважив Малюк.

За його словами, третім виходив співробітник СБУ, який спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив.

"До речі, коли вже "сидів" на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: "Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру зняла, вона буде здійснювати замах". Він каже: "Та я вже "сиджу" на ній. Порядок".

Про що я хочу сказати: саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка. Ворог був поряд, ми розуміли, що фсб на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару", - заявив Малюк.

Напад на Стерненка: суд арештував підозрювану без права застави02.05.25, 15:04 • 2510 переглядiв

Доповнення

На активіста та блогера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. СБУ затримала жінку із вогнепальною зброєю.

45-річній жінці повідомили про підозру за спробу вбивства активіста Сергія Стерненка 1 травня.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України щодо розслідування обставин нападу на активіста Сергія Стерненка, всі факти представлять суспільству.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Малюк Василь Васильович
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9