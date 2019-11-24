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Загороднюк провів у Канаді зустріч з делегацією сенаторів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть політично підтримувати Україну у протистоянні гібридним загрозам з боку Російської Федерації. На цьому наголосили американські сенатори Тім Кейн і Ангус Кінг, з якими мав зустріч Міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони.

Зустріч відбулася в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі (Канада).

У тому числі, йдеться про подальший санкційний тиск на країну-агресора, зокрема, за будівництво "Північного потоку-2".

Андрій Загороднюк ознайомив сенаторів з поточною ситуацією у вітчизняному оборонному відомстві і планом його реформування.

Тім Кейн і Ангус Кінг запевнили у повній підтримці Сенатом ініціатив української сторони та продовженні плідної взаємовигідної співпраці.

Нагадаємо, Загороднюк обговорив безпекову ситуацію на Чорному морі з держсекретарем ФРН.

Українські Національні Новини

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