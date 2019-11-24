Міністр оборони Загороднюк обговорив безпекову ситуацію на Чорному морі з держсекретарем ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі (Канада) у суботу відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Загороднюка з державним секретарем Федеративної Республіки Німеччина Бенедиктом Зіммером. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
Сторони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та можливі ризики майбутньої зустрічі у Нормандському форматі. У цьому контексті було наголошено на необхідності мати спільну сильну позицію під час цієї зустрічі.
Німецьким колегам було запропоновано долучитися до вивчення українського досвіду протидії гібридним агресіям та побудові системи lessons learned.
Також було приділено увагу потенційному візиту німецької делегації в Україну на початку наступного року.
Нагадаємо, Загороднюк розповів міністру оборони Канади про ситуацію на Донбасі.