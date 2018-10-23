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За тиждень на Львівщині виявили понад 200 порушників швидкості

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Понад 200 постанов за перевищення швидкості оформили львівські патрульні за перший тиждень роботи з приладами TruCam. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області, передає УНН.

Нагадаємо, тестовий режим використання приладу TruCam завершився, а тому інспектори вже виносять постанови на водіїв, які перевищили швидкість. Патрульні працюють на відкритій ділянці дороги Київ-Чоп (від 511 до 580 км).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У патрульній поліції розповіли, як працює радар TruCam

“Більшість водіїв, виправдовуються, що не знали, що за перевищення швидкості виносяться постанови. Але є й такі, які визнають свою провину, і розуміють важливість нашої роботи”, — розповідає заступник командира 3 батальйону, Андрій Пушкар

Наголосимо, що дані приладу реєструються автоматично: якщо інспектор зафіксував порушення, інформація одразу вноситься в централізовану базу, і жодне втручання туди не дозволено.

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