За тиждень на Львівщині виявили понад 200 порушників швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Понад 200 постанов за перевищення швидкості оформили львівські патрульні за перший тиждень роботи з приладами TruCam. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
Нагадаємо, тестовий режим використання приладу TruCam завершився, а тому інспектори вже виносять постанови на водіїв, які перевищили швидкість. Патрульні працюють на відкритій ділянці дороги Київ-Чоп (від 511 до 580 км).
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“Більшість водіїв, виправдовуються, що не знали, що за перевищення швидкості виносяться постанови. Але є й такі, які визнають свою провину, і розуміють важливість нашої роботи”, — розповідає заступник командира 3 батальйону, Андрій Пушкар
Наголосимо, що дані приладу реєструються автоматично: якщо інспектор зафіксував порушення, інформація одразу вноситься в централізовану базу, і жодне втручання туди не дозволено.